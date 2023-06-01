В регионе проживает 201,1 тысяч детей.

Во Владимирской области проживает 1325,5 тысяч человек, 201,1 тысяча - дети, об этом в честь Дня защиты детей сообщает пресс-служба Владимирстата.В каждой возрастной категории до 14 лет мальчиков больше, чем девочек, больше, чем на 1,5 тысячи человек.Отмечается, что за последние пять лет в регионе наблюдается снижение рождаемости. В прошлом году во Владимирской области родились 8787 малышей, когда как в 2018 году - 12693.Средний возраст владимирских мам составляет 28,9 года, а в 2018 году он составлял 28,6 года.Напомним, во Владимирской области изменился порядок в