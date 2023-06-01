Дава, поделившийся своими творческими планами, заслужил немало теплых слов.

Дава, поделившийся своими творческими планами, заслужил немало теплых слов.Маленькими шажочками Давид Манукян, известный также как блогер и музыкант Дава, а также бывший возлюбленный Ольги Бузовой, пришел к успеху. От танцора, известного в Новосибирске, он взлетел до актера.Да, верно, Давид поделился своими планами на лето: он снимется в двух сериалах и одном полнометражного фильма. Об этом "Дни.ру" уже накануне.Поддержать Даву захотел известный музыкант АШ 23. В эксклюзивном интервью нашей редакции исполнитель похвалил Даву за желание стать актером.Желание охватить все сферы творческой деятельности и развиваться в каждой из них достойно, по мнению АШ 23, уважения. Сам он, подчеркнул Ашот Бабаян (Настоящее имя АШ 23 – Прим. ред.), уже будучи певцом поступил в ГИТИС, чтобы чувствовать себя увереннее и получить дополнительный бонус в творчестве."Могу выразить ему максимальную поддержку", – пожелал АШ 23 удачи Даве.Исполнитель АШ 23. Фото: личный архив певцаНапомним, что за свои 30 лет Давид Манукян успел стать чемпионом по танцам, тиктокером и блогером, повстречался с Ольгой Бузовой, стал певцом, участником "Танцев со звездами" и даже телеведущим. Иными словами, Дава – пример отличного тайм-менеджмента, как отмечают в Сети, и с этим трудно не согласиться.