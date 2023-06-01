Музей-заповедник Александровская слобода провел турнир по городошному спорту на Кубок Ивана...

Музей-заповедник "Александровская слобода" провел турнир по городошному спорту на "Кубок Ивана Грозного".Сегодня день защиты детей. Концерты и праздничные программы состоятся в парках, библиотеках и музеях по всей области.В последние годы турнир проводили на территории лагеря «Олимпа», теперь соревнования возобновились на Потешном средневековом дворе. Заявились 12 команд. По правилам, каждый участник с двух попыток выбивал три фигуры: «звезда», «колодец» и «самолёт». Судили сотрудники музея. В финале за первое место боролись две команды, набравшие одинаковое количество баллов. Музею пришлось объявить дополнительный тур, в котором нужно было разбить фигуру «пушка». Команда 26-го детского сада из пяти рюх сразу выбила 4, не оставив противнику шансов.