На трассе М-12 во Владимирской области фура врезалась в асфальтоукладчик, рабочий погиб. Сделанные...

На трассе М-12 во Владимирской области фура врезалась в асфальтоукладчик, рабочий погиб.Сделанные очевидцами фото с места произошедшего накануне трагического ДТП в районе карьеров у кладбища "Улыбышево" появились в соцсетях.По предварительным данным, авария на 198-ом километре новой платной трассы случилась 14 часов 45 минут. Ехавший на большой скорости в направлении Москвы 43-летний мужчина за рулем КАМАЗа, не заметил знаки "Дорожные работы", сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В результате столкновения один из дорожных рабочих погиб на месте происшествия. Его напарник с травматической ампутацией ступни и сам водитель фуры отправлены в стационар.Детали произошедшего уточняются.Фото https://vk.com/incident_33