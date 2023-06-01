Народные приметы: 2 июня. Что нужно обязательно сделать в Фалалеев день, чтобы избежать финансовых...

Народные приметы: 2 июня. Что нужно обязательно сделать в Фалалеев день, чтобы избежать финансовых проблем.2 июня 2023 года проходит народный праздник Фалалей Огуречник. Второе название - Тимофей Грядочник, в честь святого - благоверного князя Довмонта, в Святом Крещении – Тимофея Псковского.Фалалеев день – отличная пора для высаживания на грядки огурцов. В одних регионах на Фалалея только начинают сажать огурцы, в других – делают второй заход, потому что качество огурцов зависит от погоды и времени посадки, а хорошие хозяева заинтересованы в том, чтобы у них были и ранние, и средние, и поздние огурцы.Что можно делать в Фалалеев день?День благоприятен для самоанализа и занятий спортом.Вечер лучше провести с близкими людьми, за чтением книги, медитацией или просто прогуляться.Крестьяне обращались также к святому Тимофею в этот день с просьбой о хорошем урожае.Что нельзя делать в Фалалеев день?Не рекомендуется в день Фалалея Огуречника подстригать детишек, которым еще не исполнилось семь лет, иначе можно вместе с волосами состричь защиту от врагов и нечистой силы.Не стоит ругаться и ссориться, так как это может привести к неприятностям в будущем. Поэтому лучше сохранять спокойствие и избегать конфликтов.Если рыжая кошка не перебежала дорогу, а просто попалась на глаза, нужно быть особенно внимательными к своим тратам и деньгам. Возможен финансовый обман.Народные приметы на 2 июня 2023 годаДождь — в Ильин день, 20 июля, будет гроза.1 и 2 июня дождь идёт — весь месяц сухой.Кроты выбираются из своих нор — ливень предчувствуют.Большая роса вечером — следующий день предстоит ясный.Утки часто ныряют и плещутся на воде — перед дождём.Радуга, которая появилась с самого утра, предвещает дождливый день.Фото pxfuel.com