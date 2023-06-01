Большая часть специальных противопожарных прудов в деревнях и сёлах нашей области не приспособлена, чтобы из них можно было набрать воду.

Большая часть специальных противопожарных прудов в деревнях и сёлах нашей области не приспособлена, чтобы из них можно было набрать воду.Об этом заявляет региональное управление МЧС.То есть случись беда — спасатели не смогут оперативно потушить огонь, потому что спецтехнике придётся ехать куда-то ещё, чтобы найти другой водоём и пополнить запас воды.Насколько проблема с пожарными прудами в сельской местности серьёзная, в тревожном ведомстве рассказали на примере сёл Черниж и Троица-Берег Суздальского района. Территории выбрали неслучайно: в дачный сезон здесь острый дефицит воды ощущают не только пожарные, но и местные жители, и дачники. Воды не хватает даже для элементарных бытовых нужд.«Спасать нечем»Эксперты МЧС утверждают: если в эти (и подобные им) населённые пункты придёт огонь, спасать имущество и жизни жителей будет нечем — в обоих сёлах пожарные не смогли набрать воды из противопожарных прудов. Даже в условиях демонстрации возможностей, а не реального цейтнота, когда дорога каждая минута, спасатели не смогли наполнить резервуары водой: в Черниже к пруду невозможно подъехать, а в Троице-Береге водоём обмелел и зарастает.По подсчётам Владимирского управления МЧС, при каждом десятом пожаре спасатели не могли набрать воды в машины из предусмотренных для этих целей источников — а это не только пруды, но и специальные гидранты, подключённые к центральному водоснабжению, если оно в селе есть.«Приехали пустые»?Спасатели ещё раз вынуждены объяснять ситуацию обывателям, которым часто кажется, что МЧС приехало на пожар «без воды». В среднем автоцистерна перевозит 3 тонны воды, этого количества хватает на 5 минут тушения огня, далее необходимо «заправить» воду из дополнительного источника. Когда невозможно быстро набрать воду напрямую, естественно, намного повышается риск того, что пожар стремительно разрастётся, огонь может перейти на соседние строения.Как должно быть?По закону все источники противопожарного водоснабжения должны быть оборудованы разворотной площадкой, подъездом с твёрдым покрытием. На улицах должны быть указатели проезда к ним и, конечно, возможность набирать воду круглогодично.Только в Суздальском районе после проверки этого сезона три главы сельских администраций получили по 20 тыс. руб. административного штрафа за отсутствие или неудовлетворительное состояние источников противопожарного водоснабжения. Халатность, бездействие или невнимательность? Не всё так однозначно: обязанность оборудовать надлежащим образом противопожарные пруды или гидранты на территории населённого пункта возложили на глав сельских поселений. А денег для этого чаще всего нет.В МЧС приводят мнение главы Селецкого сельского поселения Николая Курашкина: он считает, что областные власти и законодатели должны принять региональную программу, по которой бы шло целевое финансирование противопожарных мероприятий в сельской местности.Языком цифрВо Владимирской области на учёте находится 2 993 искусственных и естественных водоёмов, и только половина из них оборудована разворотными площадками.Начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Владимирской области Роман Коркин:– С начала 2023 года произошло более 1000 пожаров. В 100 случаях пожарные не смогли набрать воду из источников противопожарного водоснабжения. В связи с этим, чтобы потушить пожары, пришлось привлекать дополнительную технику, а значит, теряли драгоценное время.