За работой счетчиков воды следят контролеры Единого расчетного кассового центра. Они снимают контрольные показания приборов учета, и вводят их в эксплуатацию после поверки. Для проведения

За работой счетчиков воды следят контролеры Единого расчетного кассового центра. Они снимают контрольные показания приборов учета, и вводят их в эксплуатацию после поверки. Для проведения этих работ абоненты оставляют заявки. Ирина Деркова, старший контролер ЕРКЦ Поступают заявочки. Когда через колл-центр, когда абоненты сюда приходят на прием, и заявочки подают на разные виды работ. Это и