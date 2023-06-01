ДТП произошло рано утром 28 мая в Новоусманском районе. По данным местных полицейских, инцидент случился в 5:30 утра на 533 км трассы М-4 “Дон”. Иномарка вылетела с трассы в кювет и

ДТП произошло рано утром 28 мая в Новоусманском районе. По данным местных полицейских, инцидент случился в 5:30 утра на 533 км трассы М-4 “Дон”. Иномарка вылетела с трассы в кювет и перевернулась. В салоне находились 41-летний мужчина и две женщины в возрасте 47 и 48 лет. Елена Подтынных, зам. начальника пресс-службы УМВД по Воронежской области