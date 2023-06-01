На месте трагедии работают сотрудники полиции. Причины автокатастрофы устанавливаются.

В Вязниковском районе в ДТП погиб водитель KIA и пострадали четверо его пассажиров. Об этом редакции vlad.aif.ru рассказали в пресс-службе УМВД.Около 5.20 часов утра на 275 км трассы М-7 произошла авария. «Киа» ехала в сторону Нижнего Новгорода и врезалась в грузовик, который ехал в попутном направлении.Водитель леговушки погиб, четверо пассажиров - в больнице.На месте трагедии работают сотрудники полиции. Причины автокатастрофы устанавливаются.