Баланс соли в блюде – грань, которую легко можно перейти.

Баланс соли в блюде – грань, которую легко можно перейти.Баланс соли в блюде – грань настолько тонкая, что буквально одна щепотка может полностью перечеркнуть сбалансированный вкус, над которым вы несколько часов трудились на кухне.У каждого кулинара может не вовремя дрогнуть рука или подвести крышка солонки. Однако, даже если кажется, что все потеряно, блюдо все равно можно спасти. Об этом интернет-изданию "" рассказал повар Тарас Егоров.Итак, что же может спасти вас от шуток в стиле "Повар влюбился?". Во-первых, можно добавить нарезанный крупными дольками картофель: он примет на себя большую часть соли. Во-вторых, можно долить в кастрюлю немного воды или бульона. В идеале, подчеркнул кулинар, каждая хозяйка должна иметь небольшое количество замороженного бульона для непредвиденной ситуации.Свежести в пересоленный суп добавят и любые другие овощи. Морковь, лук, сельдерей, томаты – любая из этих добавок улучшит ситуацию.Помогут и влитые в суп сливки: оттянут соль, но придадут блюду кремовую структуру, которая не к каждому из первых блюд подойдет.Также можно попробовать исправить вкус супа при помощи лимонного сока или уксуса. Тут правда следует соблюдать предельную осторожность: пробовать блюда после каждых нескольких капель и внимательно следить за тем, чтобы не испортить обед еще сильнее.