Проверить лагерь приехал лично первый зампрокурора Андрей Жугин. Вместе с ним – сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и директор лагеря. В ходе проверки установили, что на территории лагеря

Проверить лагерь приехал лично первый зампрокурора Андрей Жугин. Вместе с ним – сотрудники Роспотребнадзора, МЧС и директор лагеря. В ходе проверки установили, что на территории лагеря “Икар” в Собинском районе находятся предметы, которые представляют угрозу для детей: камни, торчащие трубы и необработанные пни. Кроме того, в некоторых корпусах повреждено напольное покрытие, это может помешать качественной