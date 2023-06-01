Специалист рассказал, что некоторые используют этот термин, чтобы оправдать свои действия.

Специалист рассказал, что некоторые используют этот термин, чтобы оправдать свои действия.В последнее время на просторах Интернета часто можно встретить термин "сексуальная зависимость". Им обозначают расстройство, при котором человек страдает от гиперсексуальности и теряет контроль над собственными импульсами. Сейчас эту проблему находят у себя все больше и больше людей.Психолог Джошуа Граббс объяснил, в чем кроются причины и опасности сексуальной наркомании. По словам специалиста, в психологии такого диагноза нет, потому что это заболевание не приводит к летальному исходу при передозировке. При этомчисло людей, которые считают себя сексуально зависимыми, постоянно возрастает, пишет .Эксперт утверждает, что основная причина сексуальной зависимости кроется в том, что такие люди не хотят быть у руля своей жизни и стремятся спрятаться от реальности. А основная опасность этого расстройства состоит в том, что человек не контролирует свою активность и сталкивается с проблемами.Впрочем, далеко не все используют этот термин по назначению. Некоторые люди приписывают себе сексуальную зависимость, объясняя таким образом свои измены или даже нарушение закона.