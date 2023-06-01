15 июля 20 конных дружинников в костюмах XIII века выдвинутся из деревни Самолва Псковской области по маршруту через Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и город Москву.

Через нашу область пройдёт реконструированный военно-исторический поход «Александрова дорога».15 июля 20 конных дружинников в костюмах XIII века выдвинутся из деревни Самолва Псковской области по маршруту через Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и город Москву.«Дружина» по УказуМаршрут проложили вслед за дружиной Александра Невского к месту его кончины – к Городцу Нижегородской области. Там и завершится поход 12 сентября, в день памяти князя.Историческую реконструкцию конного похода «Александрова дорога» приурочили к 760-летию со дня кончины святого благоверного князя. Уникальное действо проводят по указу Президента России Владимира Путина «О мемориальном комплексе «Александр Невский с дружиной».Реконструкторы преодолеют две тысячи километров по шести особо охраняемым природным территориям – национальным паркам «Себежский», «Валдайский», «Лосиный остров», «Плещеево озеро», «Мещёра» и государственному заповеднику «Керженский».Череда фестивалейВо время похода пройдёт череда культурно-исторических фестивалей. Гости этих мероприятий смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воинов Древней Руси, проверить свою меткость в стрельбе из лука, попробовать и купить продукцию и сувениры, сфотографироваться с реквизитом и одеждой дружинников, поучаствовать в мастер-классах по гончарному и кузнечному ремеслу. Их научат чеканить монеты, плести из бисера и бересты, валять шерсть, вырезать из дерева. Кроме того, запланировали уроки, которые пригодятся в современной жизни. Опытные мастера покажут, как изготовить полевые носилки и маскировочные сети, обучат шитью одежды, вязанию тёплых носков для участников специальной военной операции.В нашем регионе планируют провести два фестиваля: 2 сентября такое мероприятие пройдёт во Владимире, второе состоится на территории национального парка «Мещёра» – дату пока не называют.Кстати, организаторы похода уже строят планы на 2024 год, который ознаменуется 300-летием перенесения мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Реконструкторы намерены верхом на конях в униформе драгун повторить путь, которым в петровские времена несли святые мощи.За Ильёй МуромцемОб этом не менее увлекательном маршруте мы уже упоминали. В этом году экспертный совет по определению национальных туристических маршрутов при Федеральном агентстве по туризму одобрил заявку нашей области с проектом «Былинный путь». Это турмаршрут, основанный на одном из элементов культурного кода нашей страны – сказаниях и героях. В первую очередь речь идёт об образе русского былинного богатыря Ильи Муромца.Важность развития туриндустрии в малых исторических городах нашего региона находится в повестке как региональных, так и федеральных властей. К примеру, города Муром и Гороховец, которые вошли в маршрут «Былинный путь», выделили как перспективные туристические направления в послании Президента России Федеральному Собранию.Одно из важных преимуществ проекта «Былинный путь» – это гостиницы на маршруте, оборудованные пандусами и специальными номерами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, требованиям безбарьерной среды полностью удовлетворяют существующие музейные экспозиции в Муроме и Гороховце.К слову, среди заявок субъектов РФ отобрали лишь шесть проектов для присвоения статуса «Национальный туристский маршрут». У нашего «Былинного пути» есть все шансы стать первым маршрутом с таким статусом.СправкаВ 2022 году историческую реконструкцию конного похода Александра Невского 1241–1242 годов посвятили 780-летию победы в битве на Чудском озере. Кроме того, сняли шестисерийный документальный фильм «Александрова дорога». Его премьерный показ состоялся 8 октября 2022 г. на телеканале «Спас». Кинокартину посмотрело более 7 млн зрителей.Начальник управления туризма министерства предпринимательства Владимирской области Евгения Хромых:– От нашей области сформировали заявку для участия в номинации «Лучшая команда по разработке туристического маршрута». В жюри в финале конкурса были представители Администрации Президента, руководители профильных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма и автономных некоммерческих организаций. Финал мероприятия состоится в Москве 30–31 октября.