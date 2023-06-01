Садовод во Владимирской области задушил женщину и закопал ее на приусадебном участке.
Еще прошлой...
Садовод во Владимирской области задушил женщину и закопал ее на приусадебном участке.
Еще прошлой зимой Тараканов Е.А. был признан Александровским райсудом в том, что летом 2018 года на даче в деревне Легково на почве ссоры задушил свою знакомую подушкой. И, чтобы замести следы, зарыл ее труп на садовом участке.Тело убитой нашли только через полтора года.
В суде он настаивал на том, что умысла убить не имел, подушку на лице потерпевшей он не удерживал и физической силы к жертве не применял. Но получил 8 лет строгого режима. В областном суде адвокат осужденного обжаловал приговор и просил Тараканова оправдать, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.
Однако приговор суда первой инстанции признан законным и остался без изменения.
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