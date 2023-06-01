Садовод во Владимирской области задушил женщину и закопал ее на приусадебном участке. Еще прошлой...

Садовод во Владимирской области задушил женщину и закопал ее на приусадебном участке.Еще прошлой зимой Тараканов Е.А. был признан Александровским райсудом в том, что летом 2018 года на даче в деревне Легково на почве ссоры задушил свою знакомую подушкой. И, чтобы замести следы, зарыл ее труп на садовом участке.Тело убитой нашли только через полтора года.В суде он настаивал на том, что умысла убить не имел, подушку на лице потерпевшей он не удерживал и физической силы к жертве не применял. Но получил 8 лет строгого режима. В областном суде адвокат осужденного обжаловал приговор и просил Тараканова оправдать, сообщила пресс-служба судов Владимирской области.Однако приговор суда первой инстанции признан законным и остался без изменения.Фото: https://www.pxfuel.com