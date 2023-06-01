В финале испанский клуб в серии пенальти обыграл итальянскую "Рому".

Испанский футбольный клуб "Севилья" в серии пенальти обыграл итальянскую "Рому" и стал победителем Лиги Европы. Финальная встреча турнира прошла в ночь на четверг в Будапеште на стадионе "Ференц Пушкаш".Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе "Ромы" гол забил Пауло Дибала (35-я минута), на 55-й минуте защитник итальянский команды Джанлука Манчини отправил мяч в свои ворота. Серия пенальти завершилась со счетом 4:1 в пользу "Севильи".Победный пенальти в послематчевой серии реализовал аргентинский защитник Гонсало Монтиэль. Игрок дважды исполнял 11-метровый: первый удар отбил вратарь "Ромы" Руй Патрисиу, однако система видеоассистента рефери (VAR) зафиксировала нарушение правил отражения пенальти голкипером. Второй удар Монтиэль реализовал. 18 декабря 2022 года сборная Аргентины в серии пенальти со счетом 4:2 обыграла команду Франции и стала чемпионом мира, победный 11-метровый в составе аргентинцев также забил Монтиэль."Севилья" стала победителем Лиги Европы в седьмой раз в истории, клуб является рекордсменом по этому показателю. Ранее команда выигрывала турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020 годах. "Севилья" не проиграла ни одного финала, в котором участвовала.Наставник "Ромы" Жозе Моуринью впервые проиграл в финале еврокубкового турнира в качестве главного тренера. Португалец выиграл все пять предыдущих финалов, в которых участвовал: он становился победителем Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с португальским "Порту", Лиги чемпионов с итальянским "Интером" (2010), Лиги Европы с английским "Манчестер Юнайтед" (2017) и Лиги конференций (2022) с "Ромой". После церемонии награждения Моуринью отдал свою серебряную медаль одному из болельщиков на стадионе.В сезоне-2022/23 клубы из России не выступали в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций. В сезоне-2023/24 финал Лиги Европы пройдет в Дублине.