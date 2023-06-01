Суббота в Москве ожидается прохладной с небольшими осадками. В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода. По данным , утром температура воздуха составит +12 градусов. Ранее передавало, ..

Суббота в Москве ожидается прохладной с небольшими осадками. В воскресенье, 4 июня, ожидается облачная погода.По данным , утром температура воздуха составит +12 градусов. Ранее передавало, что, по данным Челябинского гидрометцентра, до 2 июня в области сохранится аномальная жара. Местами температура воздуха будет подниматься до +36 градусов.