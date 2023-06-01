Смотрите в 14.30: Кто пострадал от мощного ливня во Владимирской области.
Маленькая...
Смотрите в 14.30: Кто пострадал от мощного ливня во Владимирской области.
Маленькая Венеция
Ковровчане после мощного ливня отправились в большое плавание. Под водой - спортплощадки, дороги, тротуары и дворы.
Плодоядные.
Нашествие вредителей. В Гусь-Хрустальном районе полчища прожорливых гусениц атаковали сады и огороды.
Город творчества.
И полуостров творческой свободы. Владимирцы - среди участников молодежной академии Меганом в Крыму.