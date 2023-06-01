Смотрите в 14.30: Кто пострадал от мощного ливня во Владимирской области. Маленькая...

Смотрите в 14.30: Кто пострадал от мощного ливня во Владимирской области.Маленькая ВенецияКовровчане после мощного ливня отправились в большое плавание. Под водой - спортплощадки, дороги, тротуары и дворы.Плодоядные.Нашествие вредителей. В Гусь-Хрустальном районе полчища прожорливых гусениц атаковали сады и огороды.Город творчества.И полуостров творческой свободы. Владимирцы - среди участников молодежной академии Меганом в Крыму.