Смотрите Вести в 21.05: Семьям военных поможет спецфонд.
Голодные до жути))
Плетут паутину и...
Смотрите "Вести" в 21.05: Семьям военных поможет спецфонд.
Голодные до жути))
Плетут паутину и доедают урожай. В Гусь-Хрустальном районе в садах и огородах орудуют прожорливые гусеницы.
Здесь помогут.
В День защиты детей в регионе открылся филиал фонда "Защитники Отечества" - для помощи семьям военнослужащих.
Праздник для всех.
И страшно... полезную соляную пещеру открыли в головИнской женской колонии. Подарок малышам из дома ребенка.