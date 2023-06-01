Смотрите Вести в 9 утра: Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего...

Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего городаБилет на вырубку.Роща - в аренду, сосны - под топор. Жители Старых ОмутИщ борются за сохранение прибрежной территории.Выход из тупика.От ремонта до полной реконструкции. Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?Подарок к юбилею.И ... воздушный Суздаль. Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего города.