Смотрите Вести в 9 утра: Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего города
Билет на вырубку.
Роща - в аренду, сосны - под топор. Жители Старых ОмутИщ борются за сохранение прибрежной территории.
Выход из тупика.
От ремонта до полной реконструкции. Когда начнутся дорожные работы на улице Тихонравова во Владимире?
Подарок к юбилею.
И ... воздушный Суздаль. Владимирцам предложили выбрать дизайн именного аэростата для древнего города.