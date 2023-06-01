Первым делом восстановлено остекление поврежденных зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Первым делом восстановлено остекление поврежденных зданий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах", – написал градоначальник в своем .Для выявления возможных скрытых нарушений специалисты провели обследование конструкций домов. Энергоснабжение зданий работает штатно.Собянин отметил, что люди вернулись к привычной жизни. Мэр поблагодарил городские службы заслаженную работу.Всем жителям поврежденных домов оказали психологическую и социальную поддержку. Сотрудники городских служб работали в усиленном режиме.Напомним, 30 мая беспилотники атаковали многоэтажки в Москве. Несколько домов получили повреждения.