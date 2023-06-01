Ко Дню защиты детей Владимирстат подготовил “детскую” статистику. По данным ведомства, во Владимирской области проживает 201,1 тысяча детей (в категории до 14 лет). Интересно, что в каждой

Ко Дню защиты детей Владимирстат подготовил “детскую” статистику. По данным ведомства, во Владимирской области проживает 201,1 тысяча детей (в категории до 14 лет). Интересно, что в каждой из возрастных категорий до 14 лет мальчиков больше, чем девочек примерно на полторы тысячи человек. В целом рождаемость снизилась – если в 2018 году в регионе появилось 12693