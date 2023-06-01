Ко Дню защиты детей Владимирстат подготовил “детскую” статистику. По данным ведомства, во Владимирской области проживает 201,1 тысяча детей (в категории до 14 лет). Интересно, что в каждой
<a href="https://33live.ru/novosti/01-06-2023-srednij-vozrast-zhenshhiny-rodivshej-rebenka-vo-vladimirskoj-oblasti-289-let.html" target="_blank">Средний возраст женщины, родившей ребенка во Владимирской области – 28,9 лет</a> - Ко Дню защиты детей Владимирстат подготовил “детскую” статистику. По данным ведомства, во Владимирской области проживает 201,1 тысяча детей (в категории до 14 лет). Интересно, что в каждой
[url=https://33live.ru/novosti/01-06-2023-srednij-vozrast-zhenshhiny-rodivshej-rebenka-vo-vladimirskoj-oblasti-289-let.html]Средний возраст женщины, родившей ребенка во Владимирской области – 28,9 лет[/url] - Ко Дню защиты детей Владимирстат подготовил “детскую” статистику. По данным ведомства, во Владимирской области проживает 201,1 тысяча детей (в категории до 14 лет). Интересно, что в каждой