Стали известны подробности смертельного ДТП с большегрузом во Владимирской области. Речь идёт об...

Стали известны подробности смертельного ДТП с большегрузом во Владимирской области.Речь идёт об аварии, которая произошла сегодня ранним утром (1 июня) в Вязниковском районе: https://vladtv.ru/incidents/145039/Как официально сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области:«В результате ДТП водитель «Киа» погиб, четверо пассажиров были направлены в медицинское учреждение...»Предварительная информация о ДТП в Вязниковском районе:1 июня около 5:20 часов утра на 275-м км автодороги М-7 «Волга» во Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель автомобиля «Киа», следуя в строну Нижнего Новгорода, допустил столкновение со следовавшим попутно большегрузом.На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции.Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области