Стоимость объекта превысит миллиард рублей.

Строительство школы в Веризино на 1100 мест начнётся летом. Об этом рассказал Дмитрий Наумов.Стоимость объекта превысит миллиард рублей. Срок сдачи в эксплуатацию - конец 2024 года. Объём софинансирования из горбюджета составит 32 млн рублей. Депутаты горсовета уже выделили необходимую сумму.Глава Владимира добавил, что городу нужны как минимум 3-4 новых учреждения. В первую очередь - в микрорайоне Юрьевец, на Верхней Дуброве и у «Факела». Однако их возведение планируется лишь в перспективе. Для начала необходимо довести до ума объект в Веризино.