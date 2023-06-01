Улица Тихонравова во Владимире перестанет быть тупиковой. После реконструкции она будет продлена...

Улица Тихонравова во Владимире перестанет быть тупиковой.После реконструкции она будет продлена до улицы Сперанского. Так называемая "перемычка" должна разгрузить юго-западный микрорайон. Репортаж Александра Сыпченко.Болью отзывается в сердцах водителей стук подвески. По этим ямам и канавам ежедневно проезжают сотни автомобилей. Дорога и тротуар на улице Тихонравова никогда капитально не ремонтировались, асфальт своё давно отжил, говорит Ольга Редькина.Ольга Редькина, жительница улицы Тихонравова:- Пешеходные дорожки тоже нужно отремонтировать, но и дорога автомобильная она конечно разбивается каждый год у нас и очень редко чиститься к сожалению зимой от этого и больше разбивается к весне и к лету.Жители улицы Тихонравова который год умоляют привести старую дорогу в нормативное состояние. Ямочный ремонт здесь уже не поможет, 400 метров асфальтового полотна нужно полностью менять, уверены люди.- Около нашего дома вообще ходить невозможно и здесь конечно надо. Тут и на великах и на самокате невозможно.В администрации Владимира заявляют дорожные работы должны начаться в самое ближайшее время. Проект стоимостью 9 миллионов рублей предусматривает не только полную замену дорожного полотна, но и реконструкцию тротуара. Сдать объект дорожники планируют уже в августе этого года.Алексей Шумник, и.о. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Много нареканий жителей особенно в зимний период, достаточно много средств мы тратим на нее на содержание и ремонт последние годы, здесь постоянно ямочный ремонт проводился.Также в планах Мэрии строительство перемычки между улицами Тихонравова и Сперанского. Будущая дорога будет с двусторонним движением. Работы могут начаться уже в этом году.Алексей Шумник, и.о. начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Створ дороги будет определен, с инженерными коммуникациями разберемся, потому что там все таки большой уклон, нужно будет какие-то сети выносить и укреплять, вернее защищать. Как только все эти моменты будут учтены я думаю что мы обязательно эту дорогу соединим.Как только улица Тихонравова перестанет быть тупиковой и появится альтернативный вариант движения, микрорайон 8-ЮЗ сможет вздохнуть свободнее. В администрации Владимира также изучают проект продления улицы Фатьянова.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"