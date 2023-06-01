В Центральном Парке культуры и отдыха города Владимира пройдёт фестиваль «На крыльях детства». В...

В Центральном Парке культуры и отдыха города Владимира пройдёт фестиваль «На крыльях детства».В День защиты детей (1-го июня) в Центральном Парке города Владимира юных горожан ожидает весёлый праздник!На главной сцене зрителей ждёт концертно-игровая программа «Мир детям» с участием вокальных и хореографических коллективов, веселой анимацией, ростовыми куклами и сладкими подарками.В течение праздника все желающие смогут посетить различные интерактивные площадки с познавательными, творческими, научно-техническими и спортивными мастер-классами, а также сделать оригинальные кадры на фотозоне «Наше лето!».На вишневой аллее ожидаются активные и интеллектуальные игры «Гигантикус». Здесь можно будет «сразиться» в «твистер», «дартс», «шашки», «классики» и пр.МЧС России по Владимирской области также организовывает свою интерактивную площадку, где каждый может выучить правила безопасности и познакомиться с профессией пожарного. Планируется эстафета, одевание боевой одежды на время, перетягивание рукава, катание на квадроцикле и многое другое.В завершении праздника с 16.00 до 18.00 всех гостей ждёт развлекательная программа «Фестиваль красок».Фото: pxfuel.com