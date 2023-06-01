Мероприятие пройдёт с 16 до 18 часов в Центральном парке в рамках фестиваля «На крыльях детства».

В День защиты детей во Владимире состоится фестиваль красок Холи. Мероприятие пройдёт с 16 до 18 часов в Центральном парке в рамках фестиваля «На крыльях детства».Перед этим на главной сцене гостей ждёт концертная программа с участием творческих коллективов города, анимацией, ростовыми куклами и сладкими подарками.На территории ЦПКиО для владимирцев организуют интерактивные площадки с познавательными, творческими, научно-техническими, спортивными мастер-классами и играми, а также фотозона.Свою площадку организует региональное ГУ МЧС. Спасатели проведут эстафету, одевание боевой одежды на время, перетягивание рукава, а также покатают ребят на квадроцикле.