В Доброграде в школе МИР пройдет день открытых дверей. «К доске!», «Звонок для учителя»,...

В Доброграде в школе "МИР" пройдет день открытых дверей.«К доске!», «Звонок для учителя», «Родителей в школу» – эти фразы учителей, знакомые нам с детства, до сих у многих вызывают страх и тревогу. Школа «МИР» в Доброграде – это совсем другой МИР.Для каждого ученика составлен свой индивидуальный план обучения, учитывающий его интересы и склонности. Уроки проходят не только в классах – в учебном процессе задействована вся школы – лаборатории, спортивные площадки и уличные локации. А дети сами хотят отвечать на уроках, и выход к доске для них всегда в радость. Как проходят занятия в школе, расскажет Мария Городская.У начальной школы – занятие робототехникой – и это первый шаг в мир ИТ. В старших классах – программирование на Python, 1C и других языках."Мир" – единственная частная школа во Владимирской области с государственной аккредитацией. У каждого ученика – свой учебный план. А дисциплины преподают в уникальных форматах.Дмитрий Алин, преподаватель технологии, робототехники и программирования в школе "Мир":- Это навык конструирования, это пространственное мышление, мелкая моторика. Основы программирования, которые мы изучаем в Ай-Ти классе.Большое внимание здесь уделяют и иностранному языку. Ученики делятся на небольшие группы по уровню знаний - работа в игровой форме - например, в виде инсценировок ситуаций, которые могут произойти в реальной жизни.Валерия Карташова, преподаватель английского языка в школе "Мир":- Например, у нас тема аэропорт, дети получили посадочные талоны, паспорта, и разыгрывают сценку. У кого-то перевес багажа, у кого-то неправильно оформлен документ, и ему нужно срочно это решить. Дети в парах выступали и каждого можно было послушать, похвалить или обозначить ошибки. Чего, например, в муниципальной школе при большом количестве людей не сделаешь.Группы с углублённым изучением используют больше языковой практики. Потеплело - значит, некоторые уроки можно проводить на улице. Сейчас - час химии. Ученики ставят опыты и общаются друг с другом.Мария Хигер, ученица школы "Мир":- Здесь всё намного спокойнее. Нет гиперконтроля. Здесь добрые и хорошие ребята.Один из любимых предметов - физкультура. Спортивному развитию уделяется такое же внимание, как интеллектуальному и творческому. Каждый семестр ребята осваивают новый вид спорта. Например, в этом семестре 5-й и 6-й классы занимаются настольным теннисом и баскетболом. А 9-й и 11-ый - акробатикой и гандболом.Мария Исаева, учитель физической культуры в школе "Мир":- У нас есть возможность давать детям выбор. И мы зашли сюда с такой идеей, что спорт и физкультура может быть разной. И каждому нужно что-то своё. Поэтому у нас дети в конце каждого семестра выбирают новые виды спорта на следующий семестр.Выпускники школы побеждают на олимпиадах, поступают в самые топовые вузы страны - школа "Мир" даёт не только сильные знания, но и необходимые навыки для достижения успеха в жизни. 3 июня в школе МИР пройдет день открытых дверей – приходите знакомиться со школой и педагогами.Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"