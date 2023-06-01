В городе Вязники полицейские вычислили фиктивного «директора» двух компаний. Как сообщает...

В городе Вязники полицейские вычислили фиктивного «директора» двух компаний.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, в Вязниковском районе Следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего местного жителя.Мужчина обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридических лиц. Проще говоря: он предоставлял свой паспорт и все данные, чтобы создать «липовые» фирмы.Сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Вязниковскому району установлено, что это происходило летом 2021 года.Правда, как уточняется, о реальной цели создания юридических лиц обвиняемый не догадывался. Мужчина лишь знал, что фиктивно будет являться учредителем и директором.Впоследствии органом налоговой службы были внесены сведения о создании двух юридических лиц с присвоением индивидуального номера налогоплательщика.В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Выяснилось, что за свои «услуги» он брал деньги.В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения.Фото: pxfuel.com