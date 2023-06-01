В крымской академии творческих индустрий ждут таланты из Владимирской области. Под Судаком в Крыму...

В крымской академии творческих индустрий ждут таланты из Владимирской области.Под Судаком в Крыму открылась академия творческих индустрий "Меганом". Она станет центром притяжения талантливой молодежи со всей страны. Как ее строили? По каким направлениям будут обучать в академии? И в каких условиях будут жить участники? На церемонии открытия на черноморском побережье побывала моя коллега Анастасия Сахарова.- Ноль дней осталось до конца регистрации открытия академии творческих индустрий "Меганом".Место будущих культурных прорывов. На берегу крымского Судака творческая молодежь теперь будет обучаться ВЕСЬ год. Проект поддержан президентом Владимиром Путиным.- Под Судаком в бухте Капсель сформировался целый комплекс возможностей для креативной молодежи.Академию "Меганом" возвели в рекордные сроки - за полтора года. Пока доступны 3 направления: музыкальное имени Юрия Башмета, театральное имени Кирилла Крока и "Новые медиа: издательское дело". Их будет больше. И каждое - бесплатно для участников от 18 до 35 лет.Самарские гимнасты на строительном кране переносят зрителей в мир сновидений. Это соединение музыки, танца, акробатики и техники.Яна Аксёнова, участница церемонии открытия академии "Меганом" в Крыму, г.Ярославль:- Как же сложен человеческий мозг и как сложно ловцам снов организовать все чувства, переживания, которые испытывает человек в течение дня и потом проецирует в своем сне.Сам облик академии стал своеобразным синтезом искусств. На территории "Меганома" работали 660 строителей, архитекторов, дизайнеров.Виталина Волошановская, участница церемонии открытия академии "Меганом" в Крыму, г.Москва:- Внешний вид жилых корпусов напоминает корабли, несущиеся по волнам. И хорошо вписываются в тематику Тавриды. Таврида - это море, солнце, впечатленияАнастасия Сахарова:- Здесь, в этих современных корпусах будут создавать свои проекты участники со всей страны! Открытия академии Меганом ждали несколько лет. Здесь есть студии звукозаписи, съемочные павильоны, просторный зал на 400 мест, залы для репетиций... И главное - студенты академии будут жить в комфортных условиях. В номерах с панорамным видом на горы и море.Руслан Матурин, участник церемонии открытия академии "Меганом" в Крыму, г.Набережные Челны:- Это был просто восторг. Я такой: что, это номер, это отель? Четвертый, четвертый раз я уже та Тавриде, и это просто какое-то маленькое счастье!На закате в бухте Капсель - концерт джазмена и саксофониста Игоря Бутмана. Он уже несколько лет передает свои знания юным музыкантам. А музыка на Тавриде звучит разная.Анна Храмова, руководитель музыкального направления Арт-кластера "Таврида":- И современная музыка: поп, рэп и рок. Конечно, наша академическая и джазовая музыка. А Игорь Михайлович - наше лицо джаза в стране.Анна Храмова недавно была виолончелисткой губернаторского симфонического оркестра во Владимире. Сейчас девушка - руководитель музыкального направления арт-кластера "Таврида".Творческие ребята со всей страны отвечают на вопрос: что они могут дать академии в будущем? А что взять? Каким видят современное образование? Пишут на образных "льдинах" свои стереотипы, а затем.Прощаются с ними навсегда.- Чистые как роса. Родины моей глаза. Встанем, пойдем, будем долго идти.Ради искусства. Ради страны. Таврида началась несколько лет назад с небольшого фестиваля и палаточного лагеря. А сегодня это уже целый город для талантливой молодежи. Где каждого творца слышат.Анастасия Сахарова. Вести-Владимир.