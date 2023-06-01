В Северном административном округе Москвы утром 1 июня мужчина обнаружил у остановки подозрительный предмет, похожий на бомбу. Находка была наподобие тех, что кидают с беспилотного ..

В Северном административном округе Москвы утром 1 июня мужчина обнаружил у остановки подозрительный предмет, похожий на бомбу. Находка была наподобие тех, что кидают с беспилотного летательного аппарата или самолета.Его размер — 25 на 30 сантиметров, есть крылья. Никаких летательных объектов рядом не зафиксировано, передает . На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.