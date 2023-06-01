Подобный подход сделает более понятными условия поддержки и значительно расширит круг потенциальных заемщиков.

С инициативой выступил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в рамках форума недвижимости «Движение». Подобный подход сделает более понятными условия поддержки и значительно расширит круг потенциальных заемщиков.На сегодняшний день в России реализуется несколько сотен региональных мер поддержки ипотечного рынка. В совокупности с четырьмя федеральными программами они обеспечивают дополнительную помощь социально незащищенным категориям населения, проживающим в отдельных субъектах страны. При этом условия поддержки различаются и, как следствие, не всегда понятны целевой аудитории.Обеспечить максимальную прозрачность мер поддержки, повысить доступность жилищного кредитования для наиболее уязвимых категорий населения в текущих условиях, а также гарантировать равномерное развитие строительного сектора по всей стране способна программа с софинансированием ставки из федерального бюджета.«Сегодня льготная ипотека – ключевой финансовый инструмент, позволяющий россиянам улучшать свои жилищные условия. Однако, к сожалению, с учетом многочисленности федеральных и региональных программ, условия поддержки не всегда доступны всей аудитории этих проектов. Кроме того, не у всех российских регионов есть возможность в полном объеме поддерживать население за счет собственных средств, что также существенно сужает круг потенциальных заемщиков. По нашей оценке, унификация региональных программ жилищного кредитования и их софинансирование со стороны государства обеспечит адресную поддержку льготных категорий для приобретения жилья на доступных условиях, - заявил Анатолий Печатников.Топ-менеджер добавил, что для более точечной поддержки россиян также целесообразно сфокусироваться на развитии частного строительства. Со времён пандемии этот сегмент растет опережающими темпами и, в первую очередь, востребован в регионах. По прогнозам банка, в 2023 году объем рынка ипотеки на ИЖС вырастет на треть и достигнет 180 млрд.«За последнее время государство реализовало ряд инициатив, направленных на поддержку рынка частного строительства: в частности, распространило на него льготную ипотеку, в том числе на самостоятельное возведение объектов. Безусловно, эти меры увеличили проникновение финансовых инструментов на рынок и повысили его доступность для населения. Однакоключевой вопрос заключается в высокой капиталоемкости ИЖС на этапе строительства и его низкая рентабельность. Дать мощный импульс рынку сможет компенсация со стороны государства ставки по проектному финансированию при строительстве ИЖС, так как позволит снизить затраты профессиональных участников рынка недвижимости», – сказал Анатолий Печатников.По оценке банка, по итогам 2022 года только 6,3% индивидуальных домов были построены с привлечением заемных средств в сравнении с почти 70% для многоквартирных домов. Кроме того, чрезвычайно низким остается проникновение проектного финансирования: на рынке ИЖС он стремится к нулю, а при многоквартирном строительстве используется в 90% случаев.