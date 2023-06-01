Та ли на самом деле Виктория Боня, за которую себя выдает? Звезду попробовали вывести на чистую воду.

Та ли на самом деле Виктория Боня, за которую себя выдает? Звезду попробовали вывести на чистую воду.В Сети появилась непроверенная информация о том, что модель и телеведущая Виктория Боня якобы живет не за границей, а где-то в Ивановской области. Однако официальных доказательств этому нет. Версию вынес в своем ютуб-шоу ведущий Anton S Live со ссылкой на анонимные источники.Напомним, сама Виктория Боня уверяет, что уже несколько лет вместе со своей дочерью проживает за рубежом. У нее якобы есть квартира в Монако, которую она часто показывает в своем аккаунте. Однако ведущий Антон поставил это под сомнение. Он привел текст письма анонимного источника, которое прислали ему в редакцию."Не живет Боня ни в Монако, ни в Кабдае. Она ездит туда по тур-визе напилить фоточек и сторис на полгода вперед. Когда я допеку наконец своего мужика достать историю ее въездов и выездов из Российской Федерации, а он может это сделать, я предоставлю такую информацию отдельной статьей расследований. Боня сдает квартиру в Москве – это ее единственный твердый доход, а живет в Тейково – это в Ивановской области городок, где у ее мамы есть дом, и оттуда мотается через Москву во Францию напилить фоток на полгода, которые она потом выдает за жизнь в Монако", – привел ведущий шоу текст письма.Также он добавил со ссылкой на источник, что квартиру, которую Виктория Боня показывает в Кабдае, якобы снимает предположительно она из девушек-эскортниц. Недвижимость, по слухам, принадлежит русским, которые там не появляются. Жилье выставлено на продажу давно и якобы находится в плачевном состоянии.Стоит отметить, что официально эта информация не подтверждена.