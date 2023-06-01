Смертельная авария произошла 31 мая в 14:45 на 198 км автодороги М-12, сообщили в УМВД. По предварительной информации, 43-летний водитель Камаза направлялся в сторону Москвы и столкнулся с дорожной

Смертельная авария произошла 31 мая в 14:45 на 198 км автодороги М-12, сообщили в УМВД. По предварительной информации, 43-летний водитель Камаза направлялся в сторону Москвы и столкнулся с дорожной техникой. В результате аварии погиб пешеход, который находился рядом. Водителя Камаза и еще одного прохожего госпитализировали. Причины происшествия устанавливают сотрудники полиции. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!