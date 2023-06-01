В Вязниках началось большое обновление Аллеи боевой славы. Местные жители делятся в соцсетях...

В Вязниках началось большое обновление "Аллеи боевой славы".Местные жители делятся в соцсетях кадрами начавшихся работ.Убираются старые поребрики и асфальт, впереди укладка плитки. Проект благоустройства включает также озеленение, установку новых архитектурных форм и стендов. Подрядчик уже приступил к делу. Цена контракта - 90 миллионов. Напомним, вязниковская Аллея боевой славы стала победителем конкурса проектов, формирующих комфортную городскую среду.