Авария случилась 1 июня в 5:20 утра на 275 километре автодороги М-7 “Волга”. По предварительной информации УМВД, водитель автомобиля Киа двигался в сторону Нижнего Новгорода и столкнулся с

Авария случилась 1 июня в 5:20 утра на 275 километре автодороги М-7 “Волга”. По предварительной информации УМВД, водитель автомобиля Киа двигался в сторону Нижнего Новгорода и столкнулся с попутным большегрузом. В результате водитель Киа погиб, а четверо пассажиров направлены в больницу. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: УМВД области