Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает гостей плести венки, кататься на старинных каруселях и водить хороводы. Праздник состоится 3 мая на территории Музея деревянного

Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает гостей плести венки, кататься на старинных каруселях и водить хороводы. Праздник состоится 3 мая на территории Музея деревянного зодчества. Организаторы обещают гостям ярмарку мастеров и обрядовые действа. Также гости смогут попробовать аутентичные блюда от ресторанов и монастырей. На празднике выступят фольклорные коллективы «Радуница» и «Надея», артисты проведут для гостей народные игры и