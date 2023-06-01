В День защиты детей председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев рассказал о том, какую работу выполняют депутаты в поддержку семьи, материнства и детства. Федеральное

В День защиты детей председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев рассказал о том, какую работу выполняют депутаты в поддержку семьи, материнства и детства. Федеральное законотворчество нынешней весной не раз обращалось к вопросам поддержки и воспитания детей и молодежи. Например, Госдума приняла закон об освобождении от уплаты НДФЛ с матпомощи нуждающимся студентам. Большой акцент на традиционные ценности.