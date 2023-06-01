Перед москвичами выступят Дмитрий Маликов, Николай Носков, Мариам Мерабова и другие.

Перед москвичами выступят Дмитрий Маликов, Николай Носков, Мариам Мерабова и другие.В первый день лета на главной выставочной площадке страны зеленый театр открывает новый сезон. Он стартует сцеремонии награждения лауреатов конкурса на получение грантов мэра Москвы в сфере культуры и искусства. Чествовать призеров 2023 года на ВДНХ будут в четверг, 1 июня.Представления и концерты на сцене зеленого театра будут идти все лето. Жителей и гостей столицы ждут выступления музыкальных и юмористических коллективов, звезд отечественной эстрады, а также невероятные театральные постановки и творческие вечера.1 июня в 12:00 вместе с лауреатами конкурса грантов на сцену выйдут музыканты с мировым именем. А уже в субботу, 3 июня, с 20:00 москвичи смогут наслаждаться концертом группы Zero People. Программу "Песни человека" на ВДНХ приставят вокалист Александр Красовицкий, клавишник Александр Заранкин, виолончелист Александр Гулин и перкуссионист Дмитрий Фролов.Кроме того, этим летом перед москвичами выступят Дмитрий Маликов, Николай Носков, Мариам Мерабова, а также Юрий Каспарян с проектом "Симфоническое "Кино", группа "Чиж & Co" и другие. Любителей юмора ждут представления артистов "Импровизации", "Женского стендапа" и команды "Камызяки".Кстати, зеленый театр ВДНХ является ровесником самого выставочного комплекса. Его возвели в 1939 и перестроили в 1954 году. Популярная площадка привлекает внимание лучших артистов эстрады и театра, а также их поклонников. Актуальная афиша театра доступна на ВДНХ.Главный выставочный комплекс России также ждет всех любителей спорта. там стартовал в конце апреля. А 1 мая открылись спортивные клубы. Москвичи могут посетить индивидуальные и групповые занятия, а также принять участие в соревнованиях.К примеру, на площадке рядом с павильоном №27 можно сыграть в мини-футбол, стритбол или баскетбол с 08:00 до 23:00. Желающих позаниматься на тренажерах ждут с 9:00 до 23:00 около входа в Ботанический сад и рядом со стадионом в парке "Останкино".Теннисный клуб "Первый корт" в парке "Останкино" начал работать 5 мая. А рядом на стадионе проходят тренировки по фрисби, их можно посетить каждую среду с 20:00 до 22:00 и в пятницу с 21:00 до 23:00.Каждое воскресенье с 13:30 до 15:30 в строении №574 проводятся занятия по традиционной китайской гимнастике "Оздоровительный цигун". Любителей йоги и растяжки ждут в строении №574 по субботам и воскресеньям.