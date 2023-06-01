Ориентировочно через полторы недели комиссия объявит о назначении выборов, после чего стартует официальная избирательная кампания.

Владимирский облизбирком провёл совещание с представителями политических партий. Нечто похожее на семинар посвятили подготовке к осенним выборам в Заксобрание и 20 грядущим 20 муниципальным избирательным кампаниям.Ориентировочно через полторы недели комиссия объявит о назначении выборов, после чего стартует официальная избирательная кампания. В мероприятии участвовали члены Общественной палаты, которая организует наблюдение. Представители одного из банков проконсультировали политические объединения по вопросам открытия и ведения счетов.В течение 30 дней после объявления даты выборов партии должны выдвинуть кандидатов в народные избранники. Документы на регистрацию необходимо подать не позднее чем за 45 дней до дня голосования. Партии, не представленные в Государственной Думе и региональном парламенте, будут вынуждены собирать подписи за выдвижение своих кандидатов. В партийные списки должны быть включены от 27 и до 130 человек. Собравшихся также ознакомили с изменениями в законах, условиями регистрации кандидатов, а также правилами ведения агитации.Избиратели, которые не смогут проголосовать по месту прописки, смогут подать заявление о смене УИКа в МФЦ, избирком и на сайте «Госуслуг». На следующей неделе ЦИК решит в каких регионах пройдёт дистанционное электронное голосование. Весьма вероятно, что Владимирская область попадёт в список таких субъектов.