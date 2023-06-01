В нем есть весь необходимый функционал для учебного процесса, при этом отсутствует реклама и не беспокоит спам.

В образовательной системе Владимирской области новшество: учителя, ученики и их родители могут непосредственно из электронного журнала и дневника общаться в чатах, обмениваться файлами и проводить опросы с помощью бесплатного учебного В нем есть весь необходимый функционал для учебного процесса, при этом отсутствует реклама и не беспокоит спам.Для этого нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным профилем Сферум.«Интеграция сервисов — актуальный тренд. Мы делаем наши продукты максимально удобными для учителей, школьников и их родителей, что позволяет формировать современную, качественную и безопасную образовательную экосистему», — отметил заместитель генерального директора «БАРС Груп» Анатолий Младшев.Сферум был запущен 31 марта 2021 года в рамках создания «Цифровой образовательной среды». На сегодняшний день помимо Владимирской области Сферум доступен в нескольких десятках регионов.