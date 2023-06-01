Пресняков-младший вместе с женой съездил на Фабрику грез в США.

Пресняков-младший вместе с женой съездил на "Фабрику грез" в США.Что общего между внуком Аллы Пугачевой и фильмами "Франкенштейн", "Психо", "Челюсти", "Список Шиндлера", "Назад в будущее" и многих других? Шикующая за границей часть звездного семейства посетила "Фабрику грез" в США, чем жена Преснякова-младшего Алена Краснова охотно похвасталась в своем аккаунте.Никита Пресняков вместе с женой побывали на экскурсии на крупнейшей студии Голливуда —Universal Pictures. Она по-настоящему гигантская, поэтому там для перемещаются на трамвайчиках. В то время как на Warner Brothers гостей возят на тележках для гольфа, а вот Sony и Paramount можно посмотреть и пешком.Избранница внука Аллы Пугачевой, модель Алена Краснова, с удовольствием посмотрела на декорации, установленные для съемок голливудских шедевров. Кадры экскурсии Алена Краснова опубликовала в своем аккаунте.Сначала жена Преснякова показала город Марио, где все фигурки игры двигались по огромной отвесной стене под знакомую музыку из легендарной игры. Затем Алена Краснова рассказала, что отстояла два часа в очереди на самую зрелищную часть экскурсии."Самое интересное для меня было в парке – это экскурсия по декорациям, которые воссоздавались для съемок самых известных фильмов Голливуда. Вот примерно так снимают фильмы, оказывается", – написала родственница Пугачевой.На территории тематического парка представлены впечатляющий антураж, изобилие мишуры и аттракционы — невероятно реалистичные 3D-заезды по мотивам Трансформеров и Миньонов и вполне реальные американские горки по мотивам Мумии и Парка Юрского периода.На одном из кадров жена Никиты Преснякова показала модель упавшего Боинга-747, который дымился и горел словно только что после катастрофы из фильма "Война миров". Также на экскурсии родня Аллы Пугачевой взглянула на зомби-апокалипсис и кровавых акул из фильма "Челюсти" и многое другое, что обычным россиянам бросается в глаза при просмотре американского кино.