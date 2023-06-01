Владимирцев приглашают посетить учреждение 1 июня с 11 до 14.30.

Во Владимире детский технопарк «Кванториум» проводит день открытых дверей. Владимирцев приглашают посетить учреждение 1 июня с 11 до 14.30.Гостей познакомят с работой промышленного дизайнера, дадут возможность принять участие в «гонке роботов», продемонстрируют БПЛА и научат управлять дроном.Детям покажут, как создать трёхмерную модель стилизованного лоу-полли кактуса, расскажут об основах VR-программирования и моделировании виртуальных миров.Кроме того, в «Кванториуме» состоятся открытые уроки.Напомним, что технопарк расположен на улице Каманина, дом №30/18.