Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит дело бывшего заведующего терапевтического отделения...

Во Владимире Ленинский районный суд рассмотрит дело бывшего заведующего терапевтического отделения поликлиники №1 о подделке сертификатов.«Отголоски» пандемии слышны и в областном центре. Как сообщает прокуратура Владимирской области, утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего заведующего терапевтическим отделением - врачом-терапевтом второго терапевтического отделения ГБУЗ ВО «Городская поликлиника № 1 г. Владимира».Установлено, что в период с 1 июля 2021 года до 3 февраля 2022 года, обвиняемый, занимая должность, неоднократно получал деньги (от 5 000 до 30 000 рублей) за выдачу жителям Владимира электронных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции без её проведения.Врач свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владимира.Виновному грозит до 8 лет лишения свободы.Фото: pxfuel.com