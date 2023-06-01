С 22 по 28 мая партия определялась с будущими кандидатами в депутаты Заксобрания.

Во Владимире оргкомитет исполкома «Единой России» утвердил итоги праймериз. С 22 по 28 мая партия определялась с будущими кандидатами в депутаты Заксобрания.Впервые предварительное голосование на 100% состоялось в электронном формате. Процедура прошла без нарушений. На отбор зарегистрировались 226 кандидатов, а количество избирателей составило 112 тысяч человек - более 10% от общего числа.Итоги ПГ партийцы подведут на президиуме регионального политсовета.