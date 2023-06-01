Здесь юристы и психологи будут вести приём ветеранов и участников СВО, а также членов их семей.

Во Владимире, на проспекте Ленина-59 начало работу реготделение Госфонда «Защитники Отечества». Здесь юристы и психологи будут вести приём ветеранов и участников СВО, а также членов их семей.По отдельному графику будут работать специалисты МФЦ, биржи труда, Бюро медико-социальной экспертизы и других организаций. В отделении открыт пункт проката, где демобилизованные бойцы смогут получить средства реабилитации.Также прошла акция «Первый шаг – детям». Она состоялась на площадке Владимирского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, куда пригласили 50 детей бойцов СВО. Ребята участвовали в спортивных состязаниях, мастер-классах. Каждый получил подарок.К собравшимся обратился один из военнослужащих. Мужчина рассказал детям и их мамам о том, как для солдат важны рисунки и письма, которые приходят на передовую. Совсем скоро он вернётся на линию соприкосновения.