Это уже второе подобное мероприятие в нашем регионе.

Во Владимире на территории парк-отеля «Вознесенская слобода» прошел . Организатором мероприятия выступило АНО «Союз развития национальных кадров и карьеры». Это уже второе подобное мероприятие в нашем регионе.Открывая мероприятие, директор института экономики ВлГУ Дмитрий Козлов поздравил граждан Турциис победой Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента страны.«Мы видим тенденции развития эффективного сотрудничества между нашими странами: это и живой диалог между лидерами государств, и увеличение инвестиций в различные сферы экономики наших стран, и межкультурное сотрудничество. Мы методично и целенаправленно идем к выстраиванию долгосрочных отношений, основанных на доверии и уважении друг к другу. И сегодняшнее мероприятие — возможность обсудить варианты нашего дальнейшего взаимодействия по многим направлениям», — обратился к аудитории Дмитрий Козлов.Директор института имени Юнуса Эмре в Москве Мехмет Улькер выразил благодарность за помощь в ликвидации последствий страшного землетрясения.«В этом году исполняется сто лет со дня создания Турецкой Республики, и в связи с этим запланирован ряд мероприятий. В России пройдет сто показов турецких фильмов, один из которых будет показан во Владимире. Киносеансы уже прошли в Москве и Улан-Удэ. Также планируется посадить по всей России сто тысяч тюльпанов. Мы готовы доставить во Владимир 7,5 тысяч луковиц тюльпанов, и если во Владимирской области найдутся желающие, мы привезем еще», — под аплодисменты зала пообещал Мехмет Улькер.Господин Улькер также пригласил представителей администрации Владимирской области обращаться в институт имени Юнуса Эмре, если возникнет идея или проект по взаимовыгодному сотрудничеству.С ответной речью выступила сенатор РФ Ольга Хохлова.«Наши страны имеют давнюю историю взаимоотношений. Я уверена, сотрудничество будет продолжаться и развиваться. На современном этапе Россия и Турция активно инвестируют в проекты, которые интересны для развития обеих стран. Мы укрепляем дружеские отношения, инвестируем в проекты. Наши граждане очень любят отдыхать в Турции. Но и мы готовы принимать турецких коллег на берегу Черного моря. Мне очень приятно, что Владимирская область вносит свой вклад во взаимоотношения с Турцией. У нас работают турецкие предприятия. Потенциал двусторонних отношений огромный — образовательный, культурный, промышленно-производственный. Владимирская область древняя, но у нее много современного, нового и передового, поэтому совершенно правильно, что вы выбрала именно наш регион. Надеюсь, что наше сотрудничество увенчается успехом», — подчеркнула она.Зампред ЗС Вячеслав Картухин добавил, что сотрудничество и деловые связи имеют исключительное значение для любого государства.«Владимирская область создала очень хорошие условия для инвестиций, и сейчас можно говорить о десятках миллиардах инвестиций со стороны Турции в региональную экономику. У нас работают крупнейшие предприятия и создаются новые рабочие места. Наши замечательные предприятия также представят гостям свои производства. Уверен, что здесь есть много точек соприкосновения между нашими странами, в том числе экспорт продукции», — отметил директор РАНХиГС.Турецким партнерам презентованы ОЭЗ «Доброград-1», компания «Владимирский стандарт», ГК «Delavant».В свою очередь, представитель ВлГУ рассказал о возможностях ведущего вуза нашего региона.А почетный гражданин Киржача и Киржачского района, генеральный директор Киржачской типографии Евгений Федоров проинформировал турецких коллег, что он успешно сотрудничает с Турецким монетным двором и будет праздновать 100-летие создания Турецкой Республики со своими турецкими партнерами.Делегация Владимирской области в октябре примет участие в Днях Российской культуры в Турции.