Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Подозреваемому грозит до 8 лет колонии.

Во Владимире терапевт за взятки выдавал сертификаты вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает облпрокуратура.Врач поликлиники №1 проходит по двум эпизодам. Мужчина неоднократно получал мзду в размере от 5 до 30 тысяч рублей за выдачу электронных сертификатов о прививке против коронавируса. При этом инъекции владимирцы не получали.Мужчина признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Подозреваемому грозит до 8 лет колонии.