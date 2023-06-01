Ранее предполагалось, что монумент появится во время благоустройства площади Победы.

Во Владимире не установят стелу «Город трудовой доблести». Ранее предполагалось, что монумент появится во время благоустройства площади Победы. Однако областной центр до сих пор не получил почётное звание.В городе продолжается первый этап реновации объекта, на который выделили почти 13 млн рублей. Подрядчиком является компания «Агуна». Перед Вечным огнём переложат плитку, разобьют газон и отремонтируют тротуары. Завершить работы планируется к 1 июля. В будущем сквере перед зданием областного суда смонтируют освещение, появятся лавочки и урны, а также детский городок.Что касается стелы, то здесь она скорее всего уже не появится. Место будут выбирать только после присвоения Владимиру соответствующего звания.