Итоги онлайн-опроса пока не опубликованы, но накануне лидировал Зерновский сквер.

Во Владимире в голосовании за благоустройство общественных пространств проголосовали более 45 тысяч человек. Отбор территорий завершен.Итоги онлайн-опроса пока не опубликованы, но накануне лидировал Зерновский сквер (9570 человек). Второе место занимал сквер на Всесвятской в Юрьевце (8730), на третьем располагалась пешеходная зона на Девической (8456). Полный список состоял из семи мест. Это скверы: на улице Добролюбова, проспекте Строителей, у перекрестка улиц Сперанского и Нижней Дубровы, у дома №89 на улице Горького.В мэрии пояснили, что скорее всего в порядок приведут не только территорию, которая победит в голосовании, но и ещё один-два сквера, в зависимости от экономии. Во время недавней пресс-конференции глава города Дмитрий Наумов пообещал, что сквер в Юрьевце появится вне зависимости от итогов голосования.