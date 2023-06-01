Всего в онлайн-голосовании приняли участие больше 45 тысяч владимирцев, сообщили в мэрии. Напомним, жители города выбирали территорию, которую администрация города должна благоустроить в

Всего в онлайн-голосовании приняли участие больше 45 тысяч владимирцев, сообщили в мэрии. Напомним, жители города выбирали территорию, которую администрация города должна благоустроить в следующем году. Всего в списке – семь объектов. Голосование проводилось с 15 апреля по 31 мая на интернет платформе 33.gorodsreda.ru. По предварительным данным, в голосовании победил сквер в районе д.205 по ул.Добросельской,